Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde inşaat iskelesi çöktü

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı, göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı, göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü'ne ait ek bina inşaatının iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi göçük altında kaldı.



Bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, göçükten 6 işçiyi kurtardı. İşçiler ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Göçük altında kalan bir işçinin bacağına demir saplandığı belirtildi. İşçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.