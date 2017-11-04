Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya'da bugün akşam, Adana, Mersin ve Kahramanmaraş'ta ise yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinde etkisini artırarak il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli şekilde hissedileceği belirtildi.



Açıklamada, sağanağın Finike, Kumluca, Kemer, Manavgat ve Alanya ilçelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Öte yandan yarın sabaha saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde de etkili sağanak beklendiği bildirildi.



Vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.



