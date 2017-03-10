Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde hafta sonu şiddetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, cumartesi günü aralıklarla kuvvetli olarak devam edecek. Yağışın pazar günü ise şiddetini daha da artırması bekleniyor.



Hafta sonu Antalya, Mersin ve Adana ile ilçelerinde metrekareye 100-200 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kar erimeleri ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.