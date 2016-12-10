Bakan Akdağ'dan yeni anayasa teklifi yorumu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye önemli bir dönemeçte. Önümüzdeki birkaç ay Türkiye'nin önündeki sistemle ilgili yavaşlıkların ortadan kalktığı, çok daha hızlı bir biçimde, düşündüğümüz reformları hayata geçirebileceğimiz günlere kavuşacağız." dedi.



Isparta'da bazı temaslarda bulunan Akdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gazi olan Burak Kocabaş'ı evinde ziyaret etti.



Kocabaş'tan nasıl gazi olduğu hakkında bilgi alan Akdağ, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını, bir yandan ağladığını bir yandan da yaralılara müdahale ettiğini söyledi.



O gece FETÖ'cü birkaç hastanenin yaralılara bakmadığına dikkati çeken Akdağ, "O hastaneleri de FETÖ'cülerin ellerinden aldık. Onların dışında tüm sağlık çalışanları başarı gösterdi. Birkaç saat içinde 2 bin 200 yaralı gazimize ve şehit olanlara müdahale edildi." diye konuştu.



Akdağ, 15 Temmuz'da şehit olanların hiçbirinin sebepsiz yere hayatını kaybetmediğini belirterek, bu vatanı terör örgütlerine bırakmadıklarını vurguladı.



Türk milletinin tüm dünyaya "millet nasıl oluru" gösterdiğini ifade eden Akdağ, "Siz bakmayın Avrupalıların iki yüzlü davranmalarına, görmezden gelmelerine herkes dost da düşman da o gece ne olduğunu anladı." dedi.



Buradaki ziyaretinin ardından, Isparta Şehir Hastanesine giderek, yüklenici firmanın yetkililerinden bilgi alan Akdağ, hazırlanan tanıtım filmini izledi. Akdağ, şehir hastanelerinin yapımlarında esas patronun devlet olduğuna dikkati çekti.



Bakan Akdağ, 19 hizmeti binayla beraber özel sektöre yaptırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bugün dünyadaki kamu özel sektör ortaklığı projelerinin yüzde 40'ı Türkiye'de yürüyor. Dünya ekonomisinin daraldığı bir dönemde işleri alan müteahhit firmalar, dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye getiriyor. Bu çok önemli. Bunlar finansman projeleri. Biz Türkiye'yi kalkındırmak için Türkiye'ye dışarıdan gelen yatırıma çok önem veriyoruz, dışarından gelen paraya da çok önem veriyoruz. Şükürler olsun bugün 21 projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, başbakanımızın takdirleriyle bu proje 30'a erişecek, belki de 30'un üzerine çıkacak."



-"100 YATAĞIN 60'I ÇOK KONFORLU"



Eskiden Anadolu'da koğuş tipi otellerin olduğunu ve AK Parti iktidara gelinceye kadar hastanelerin de bu şekilde kabul edildiğini dile getiren Akdağ, şu anda hastanelerdeki 100 yatağın 60'ının çok konforlu, içerisinde her şey olan hale geldiğini, 2019'a kadar da bunu yüzde 90'nın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Şehir hastanelerinin, hem vatandaşın hizmet alması hem de çalışanların kolay hizmet vermesi açısından Avrupa'nın en mükemmel hastaneleri olduğuna dikkati çeken Recep Akdağ, "Şehir hastaneleri ayarında Avrupa'da hastane bulmak zor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunun için de Allah'a şükrediyorum. Onun için de başımızda, bize yol gösteren karşılaştığımız her zorlukta yanımızda duran bir Cumhurbaşkanımız olduğu için de Cenabı Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.



Akdağ, "Hastanelerimizi o eski dönem otellerimize benzemekten kurtaracağız. 5 yıldızlı otel gibi tarifler var, bu hastaneler için. Bazıları da diyor ki 'özel hastaneler gibi'. Biz bu tanımlamayı değiştiriyoruz. Bundan sonra Türkiye'de Isparta, Yozgat, Mersin'de bütün bu projeler hayata geçtikten sonra insanlarımız 'geçen bir özel hastaneye gittim neredeyse şehir hastanesi gibi yaptılar' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.



- "TÜRKİYE'Yİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUZ"



Yetkilerle hastaneyi gezen Akdağ, daha sonra, bir otelde düzenlenen Isparta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



Akdağ, Isparta'daki sağlık hizmetlerini değerlendirmek ve sağlıkta dönüşümünün ikinci aşamasında Isparta'da yapılacakları görüşmek için toplandıklarını söyledi.



Üç ay içerisinde Isparta Şehir Hastanesinin vatandaşların hizmetine girmesini hedeflediklerini anlatan Akdağ, çalışmaları yerinde görmek için kente geldiklerini anlattı.



Sağlık hizmetlerinin, vatandaşlarının daha kolay ulaştığı, çok kaliteli hale getirmek istediklerini belirten Akdağ, "Türkiye'yi sağlık hizmetlerinde şampiyon yapmak istiyoruz. Üçüncü ligden aldığımız bir takımı, süper lige getirdik." ifadesini kullandı.



- AK PARTİ'NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ



Anayasa değişiklik teklifinin Meclise sunulmasına değinen Sağlık Bakanı Akdağ, "Cenabı Hakk'ın hayırlar nasip etmesini niyaz ediyorum. Türkiye önemli bir dönemeçte. Önümüzdeki birkaç ay Türkiye'nin önündeki sistemle ilgili yavaşlıkların ortadan kalktığı, çok daha hızlı bir biçimde, düşündüğümüz reformları hayata geçirebileceğimiz günlere kavuşacağız." dedi.

Kaynak: AA