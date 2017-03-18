Akçay'ın Osmanlıspor karnesi

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından istifa eden Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, başkent ekibiyle 82 maça çıktı.

Osmanlıspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2015-16 sezonunun başından itibaren başkent ekibinde görev yapan Akçay, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası görevi bıraktığını açıkladı.



Osmanlıspor, Akçay'ın kulübede yer aldığı 82 maçta 34 galibiyet, 23 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti.



Başkent temsilcisi, tecrübeli teknik adam yönetiminde Süper Lig'de 59 maça çıkarken, 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de 83 gol atan mor-sarılı takım, kalesinde ise 65 gol gördü.



Ankara temsilcisi, bu dönemde 9 Türkiye Kupası maçı oynarken, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

AVRUPA'DA TARİH YAZDI



Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde en büyük başarısını ise ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde elde etti.



Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonu 52 puanla 5. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan mor-sarılılar, son 32 turuna yükselerek tarihe geçti.



Başkent ekibi, ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde elemelerde yenilgi yüzü göremeden gruplara kaldı.

GRUBU LİDER TAMAMLADI



UEFA Avrupa Ligi'nde L Grubu'nda yer alan Osmanlıspor, 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve ligde son 32 takım arasına adını yazdırdı.



Osmanlıspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupasında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

9 MAÇTA 1 GALİBİYET



Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Süper Lig'de 2016-17 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Osmanlıspor, 16 haftalık ilk bölümü 26 puanla 6. sırada tamamladı.



Mor-sarılılar, son 9 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Bu bölümde tek galibiyetini Adanaspor deplasmanında 5-1'lik sonuçla elde eden Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.