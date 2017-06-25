Akçay'dan Atkut Kocaman'a övgü

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay, "Geçen yıl Aykut hoca çok kaliteli iş çıkarmış, kendisine teşekkür etmeliyiz. Ortaya çıkan takımın hem güçlü artıları hem de negatif yanları var . Güçlü artıları daha fazla bir takıma gidiyoruz." dedi.

Atiker Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Reşit Akçay, geçen sezon takımın başında olan meslektaşı Aykut Kocaman'ın çok kaliteli bir iş çıkardığını, kendisine teşekkür etmeleri gerektiğini söyledi.



Bayram tatili için memleketi Trabzon'da bulunan Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor'dan ayrıldıktan sonra iyi organize olmuş bir altyapı projesiyle karşılaşmadığını belirtti.



İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın teklifini değerlendirmek üzereyken Atiker Konyaspor'dan daha cazip bir teklif geldiğini belirten Akçay, "Tüm altyapı ve pilot takımıyla organize olabileceğimiz bir projeyle Konyaspor, bize daha cazip geldi. Sundukları çalışma ortamının kalitesi ve öncelikle başkan ile yönetim kurulunun bu vizyona bakış açısı bizi Konya'ya yönlendirdi." ifadelerini kullandı.



Akçay, meslektaşı Aykut Kocaman'ın geçen sezon Atiker Konyaspor ile elde ettiği başarılara değinerek, şunları kaydetti:



"Aykut hoca çok kaliteli iş çıkarmış. Kendisine teşekkür etmeliyiz. Ortaya çıkan takımın hem güçlü artıları hem de negatif yanları var. Güçlü artıları daha fazla bir takıma gidiyoruz. Özellikle saha duruşu ve kompakt yapıda oynamaya çalışması, ikinci ve birinci bölge oyun kalitesi oldukça iyi. Üçüncü bölgedeki hareketlilik konusunda belki katkılarımız olacak ve bir değişime gideceğiz. Bu nedenle Konya'da özellikle kendi anlayışımızı ve kendi vizyonumuzu, en kısa zamanda hedefe giden ve atak sonlandırmaya yönelik oyun felsefemizi uygulamak biraz zor olacak. Bununda üstesinden gelmeye çalışacağız."



"6 NOKTA TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ"



Deneyimli teknik adam, yeşil-beyazlı ekibe 6 nokta transfer yapmayı planladıklarını bildirdi.



Akçay, "Toplamda 6 nokta transfer yapmayı planlıyoruz. Sözleşmesi biten oyuncularla yollarımızı ayırdık. Takım mühendisliği konusunda çalışıyoruz. Hem ekonomik olarak kulübümüze uygun transfer politikası izliyoruz hem de oyun formatımıza uyum sağlayacak oyuncular üzerinde duruyoruz. En önemlisi Konyaspor'da oluşturulan karakter kalitesini bozmamaya da dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





