Akaryakıta kartla 51,3 milyar lira harcadık

Banka ve kredi kartlarıyla akaryakıt istasyonlarında geçen yıl yapılan harcamaların toplam tutarı, 2,2 milyar liralık artışla 51,3 milyar lirayı buldu.

Türkiye'de geçen yıl akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların toplam tutarı yaklaşık 2,2 milyar liralık artışla 51 milyar 308 milyon 320 bin liraya ulaştı.



Akaryakıt istasyonlarında yapılan harcamanın artmasında, ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki artış önemli ölçüde etkili oldu.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de benzin istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı geçen yıl 2015'e göre 2 milyar 201 milyon 880 bin liralık artışla, 51 milyar 308 milyon 320 bin liraya çıktı.



Akaryakıt istasyonlarında 2015'te 328 milyon 867 bin 342 olarak gerçekleşen işlem sayısı ise geçen yıl 355 milyon 744 bin 756'ya yükseldi.



Geçen yıl akaryakıt istasyonlarında kredi kartlarıyla yapılan 281 milyon 6 bin 870 işlem sonucu 46 milyar 623 milyon liralık harcama gerçekleşti. Aynı dönemde banka kartlarıyla 74 milyon 737 bin 886 adet işlem sonucu 4 milyar 685 milyon 320 bin lira harcandı.



EN FAZLA HARCAMA TEMMUZDA



Geçen yıl akaryakıt istasyonlarında en fazla harcama temmuz ayında gerçekleşti. Temmuzda istasyonlarda banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama miktarı 4 milyar 811 milyon 340 bin lira oldu. Temmuzda kredi kartlarıyla 4 milyar 326 milyon 740 bin lira, banka kartlarıyla ise 484 milyon 600 bin lira harcandı.



Söz konusu ayda banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen işlem sayısı ise toplam 35 milyon 323 bin 813 oldu. Bu ayda kredi kartlarıyla 27 milyon 600 bin 225 adet işlem yapılırken banka kartlarıyla da 7 milyon 723 bin 588 işlem gerçekleştirildi.