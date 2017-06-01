Akar ve kuvvet komutanları helikopter kazası ile ilgili bilgi aldı

Genelkurmay Başkanı Akar, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından beraberindeki kuvvet komutanlarıyla incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a giderek yetkililerden bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından beraberindeki kuvvet komutanlarıyla incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a giderek yetkililerden bilgi aldığı duyuruldu.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın Şırnak'taki incelemeleri hakkında bilgiye yer verildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"31 Mayıs 2017 günü saat 20.55 sularında meydana gelen elim helikopter kazasının ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte incelemelerde bulunmak ve şehit cenazelerine katılmak üzere 1 Haziran 2017 günü gece 00.40'ta Şırnak'a intikal etmiştir.



Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet müteakiben Şırnak Devlet Hastanesine giderek yetkililerden kaza hakkında bilgi almıştır."