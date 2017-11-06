AK Parti'nin Ankara için adayı belli oldu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı öncesinde, AK Parti Grubu'nda yaptığı konuşmada, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



"Ankara bizim Başkentimiz ve biz buraya çok önem veriyoruz." diyen Kaya, hükümetin Ankara'ya yaptığı yatırımlara bakıldığında kentin hak ettiği noktaya doğru hızla yürüdüğünü belirtti.



Ankara'yla ilgili gerekli değerlendirmeleri ve görüşleri aldıktan sonra temayül oylaması yaptıklarını anlatan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve kararı ile Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmasına karar verildiğini kaydetti.



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Melih Gökçek'in istifasının ardından parti içerisinde başkan adayının belirlenmesi için yoğun şekilde istişarelerde bulunduklarını belirtti.



Belediyelerde değişim ve dönüşüm sürecinin devam ettiğinin altını çizen Şahin, "Aziz milletimizin isteği, arzusu doğrultusunda partimizin gündemine geldiğini sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bu değişim ve dönüşüm talebi partimizin en üst karar organlarında değerlendirilmiş, müzakere edilmiş ve ortak akılla varılan mutabakatlar neticesinde gerekli adımlar atılmıştır." diye konuştu.



Mustafa Tuna da adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, adaylığa kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partinin yetkili kurullarına ve il teşkilatına teşekkürlerini sundu.



Bu güvene layık olmak için hep beraber çalışacaklarını dile getiren Tuna, Ankara'ya hizmet eden belediye başkanlarına ve Melih Gökçek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



