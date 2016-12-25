AK Parti'li Miroğlu'ndan HDP'ye eleştiri

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, beraberindeki heyetle Nusaybin İlçe Başkanlığına atanan Mehmet Latif Özel’i ziyaret etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, "Ortadoğu’da bir Kürt ve Türk ittifakının yapamayacağı, aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Beşiktaş’ta patlayan bombalarla, Kayseri’de patlayan bombalarla El Bab’tan gelen şehitlerimizin sebebi de budur." dedi.



Miroğlu, beraberinde AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve partililer ile birlikte partisinin Nusaybin İlçe Başkanlığına atanan Mehmet Latif Özel’i ziyaret etti.



İlçe başkanlığı önünde bir konuşma yapan Miroğlu, Nusaybin'de yepyeni bir sayfa açıldığını söyledi.



Nusaybin'de bir miladın yaşandığını belirten Miroğlu, şöyle devam etti:



"Nusaybin'e daha önce de çok geldim ama bugünkü gibi korkusuz ve cesur bir adımı hatırlamıyorum. Bu maruf siyasetin nasıl ki Kobani gibi bir merkezi vardıysa, maalesef o Kobani denilen merkezde şimdi canlı bombalar eğitiliyorsa, bizim de demokrasi, adalet, Kürt halkının talepleri ve haklı istekleri bakımından Nusaybin merkezimiz olacak. Nusaybin’de sokak ortalarında kurulan mahkemeleri, insanların kafasına dayatılan silahları, burada şehit edilen arkadaşlarımızı hatırlıyoruz. Bütün bu geçmiş dönemin üstünden yepyeni, cesaretle, siyasi akılla ama Türkiye’ye yurtseverlik bağlarıyla dolu bir adımı gerçekleştirmek istiyoruz."



- "ONLAR, PARTİLERİNİ BÖLGEYİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRSİN DİYE DESTEKLEMEDİLER"

Vatandaşların hizmet görmek amacıyla HDP'ye oy verdiğini ancak tam tersi bir durumla karşılaştıklarını dile getiren Miroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



Ortadoğu’da bir Kürt ve Türk ittifakının yapamayacağı, aşamayacağı hiç bir engel yoktur. Beşiktaş’ta ve Kayseri’de patlayan bombalarla El Bab’tan gelen şehitlerimizin sebebi de budur. HDP’li kardeşlerimizin durumunu anlamaya çalışmalıyız. Onlar partilerini bu bölgeyi kan gölüne çevirsin diye desteklemediler. Onlar, o partiye 'Ankara’ya gidin bizi temsil edin belediyelerde size oy verdik doğru dürüst hizmet yapın, demokratik siyaset alanı genişletin' diye oy verdiler. Ancak tam tersi bir tabloyla karşılaştılar. Onların 25-30 yıllık umudunu bu hareket bir kaç ay içerisinde söndürdü. Biz onları anlıyoruz, onların haklı taleplerinin bu ülkede gerçekleşmesi için reformlar yapmış bir partiyiz."



İçişleri Bakanlığınca KHK gereği görevlendirme yapılan bazı belediyelerin Kürtçe ve Türkçe yazılı tabelalarının yenilenmek üzere kaldırıldığını anımsatan Miroğlu, Kürtçeyi özgürleştirdiklerini, Kürtçe üzerindeki inkar politikalarını kaldırdıklarını bildirdi.



Miroğlu, "Kürt meselesi Türkiye koşullarında bağımsızlık, federasyon veya özerlik meselesi değildir. Demokratik hakları eşit bir biçime getirme meselesidir." İfadesini kullandı.



- "BU COĞRAFYADA BAŞKA BİR NUSAYBİN YOK"



AK Parti MKYK üyesi Alkış ise, ileri ki günlerde Nusaybin'li vatandaşların daha güzel işler ortaya koyacağına inandığını belirterek, vatandaşlarda umut ve heyecanın çok yüksek olduğunu söyledi.



Alkış, şunları kaydetti:



"Nusaybin’in yaşadığı o çatışmalı ortamın üzerinden aslında çok güzel bir cevap olarak siz meydanlarda ve sokaklarda bizi karşıladınız. İçinizdeki isyanı, öfkeyi ve yaşanmışlığının o kötü izlerini yeneceğinize inanıyorum. Biz bu anlamda birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız. Bu coğrafyada başka bir Nusaybin yok. O yüzden Nusaybin'e önce Nusaybinlilerin sahip çıkması gerekir."



Miroğlu, Alkış ve beraberindekiler daha sonra katıldıkları taziye ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA