AK Parti'li kadınlara taşlı saldırı

Halk oylaması kapsamında çalışma yapan AK Parti Siirt Kadın Kolları üyeleri, taşlı saldırıya maruz kaldı.

Siirt'te halk oylamasına ilişkin çalışma yürüten AK Parti Siirt Kadın Kolları üyelerine yapılan taşlı saldırıda 2 kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 16 Nisan'da Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde broşür dağıttıktan sonra halay çeken AK Parti'li kadınlara taşlı saldırı gerçekleştirildi.



Taşların isabet etmesi sonucu AK Parti Siirt Kadın Kolları üyesi Kübra Başkurt (22) başından, Suzan Siper (20) ise omzundan yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



ÇOCUKLAR KULLANILIYOR



AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, üyeleriyle saha çalışması yaptıktan sonra Şehit Hemşire Tülay Çelik Aile Sağlığı Merkezi önünde halay çektikleri sırada taşlı saldırıya maruz kaldıklarını söyledi.



Geçen hafta da Ulus Mahallesi'nde kendilerine taş attırıldığına dikkati çeken Temiz, şunları kaydetti:



"Bu sefer de Barış Mahallesi'nde halay çekme sırasında yine çocukları kullandılar. Çocukların eliyle taş atıldı. Şu an bir kızımızın kaşı yarıldı, verilmiş sadakamız var ki gözüne bir şey olmadı. Şu an hastanede kendisine gerekeli müdahale yapılıyor. Eğer demokrasi ise herkes siyasi görüşünün gereğini açık ve barış içinde yapsın. Bu taş, kavga neden?"



Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların tespiti için çalışma başlatıldı.