AK Partili başkan ve ağabeyine terör saldırısı

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında ağır yaralanan AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan, yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kardeşi AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile yürürken PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ayhan kurtarılamadı.



Saldırıda hafif yaralanan Tayfun Ayhan'ın da tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.



Hastaneye gelen Vali Cüneyit Orhan Toprak da yetkililerden bilgi aldı.



Bu arada ilçe merkezinde saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.