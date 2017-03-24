AK Parti'den 'Şeyh Sait'e fatiha pankartı' açıklaması

Diyarbakır'da asılan ve üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının da bulunduğu, "Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" yazılı pankartın AK Parti ile ilgisinin olmadığı bildirildi.

Diyarbakır'da asılan ve üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının da bulunduğu, "Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" yazılı pankartın AK Parti ile ilgisinin olmadığı bildirildi.



AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Diyarbakır'da asılan pankarta ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Pankart nedeniyle özellikle sosyal medyada orantısız şeyler yapmaya kalkanların olduğunu belirten Sorgun, AK Parti'nin bütün kurumsal seçim malzemelerinin, billboard, pankart, ilan ve görsellerin "kararımızevet.com" internet sitesinde yer aldığını belirtti.



Kurumsal bir parti olduklarını vurgulayan Sorgun, "Sitemizde yer alan görseller, afişler ve pankartlar dışındakiler asla bizi bağlamaz. Diyarbakır teşkilatımız ile de görüştük. Onların da bilgisi dışında olduğunu öğrendik. Bu noktada kim asmışsa, sorumluluk onlardadır. Pankartın AK Parti ile hiçbir ilgisi yoktur." diye konuştu.



Sorgun, konu hakkında gerekli araştırmaların yapıldığını, pankartı asanlara ilişkin de çalışma başlatıldığını kaydetti.



AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar da pankartın, Seçim Koordinasyon Merkezi ile İl Başkanlığının bilgisi ve talimatı dışında asıldığını belirterek, "Parti olarak pankart ve sloganlarımız belli bir standart ve disiplin içinde hazırlanır ve asılır. Bu pankartın ne amaçla ve kimler tarafından asıldığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu tür tartışma ve gerginlik üreten durumlardan uzak duracaklarını kaydeden Akar, tartışma yaratmak isteyenlere prim vermeyeceklerini söyledi.



Bu arada, Yenişehir ilçesinde asılan pankart, fark edildikten kısa süre sonra kaldırıldı.