AK Parti'den S-400 açıklaması: Rahatsızız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin S-400 alımına gelen tepkilerden asıl Ankara'nın rahatsız olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Türk Dış Politikası: Türkiye-Rusya İlişkileri" başlıklı panelde konuşu.



Mahir Ünal, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının ABD ve Avrupa tarafından tehdit olarak görülmesinden Türkiye'nin rahatsız olduğunu belirterek, "Biz bu hava savunma sistemini Fransa’dan da alabilirdik, Almanya’da da alabilirdik, Çin’den de alabilirdik. Biz bu görüşmeleri yaptıktan sonra, en uygun olan anlaşmayı Rusya ile yaptığımız için bu sistemi Rusya’dan alıyoruz. Bunun altında birilerinin herhangi bir maksat araması doğru değil." dedi.