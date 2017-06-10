İçtüzük için MHP'ye çağrı

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM İçtüzüğü'nde yapılması planlanan değişiklikler için MHP'ye çağrıda bulunarak, "Nasıl anayasayı MHP ile birlikte inşa etmişsek, İçtüzüğü de birlikte inşa edebiliriz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM İçtüzüğü değişikliğine yönelik grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Meclis Başkanı Kahraman'ın, İçtüzükle ilgili çok samimi ve güzel bir girişimde bulunarak, siyasi parti grup başkanlarını toplantıya çağırdığını anımsatan Elitaş, "Gönül isterdi ki grup başkanları, Sayın Kahraman'ın başkanlığındaki toplantıda fikirlerini beyan etsin. O çerçevede grup başkanvekillerine talimat vermeleri uygun olurdu." diye konuştu.



Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu toplantıya gelmeyeceğini nazik dille ifade ettiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise nezaket sınırlarını aşan, hafif, basit bir dille AK Parti Grup Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım'ı hedef alan bir cevap yazısı gönderdiğini söyledi. Elitaş, bunun, Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmaz tavrının en belirgin özelliklerinden biri olduğunu savunarak, CHP'nin, ilanihaye uzlaşmaz tavrının devam edeceğinin anlaşıldığını söyledi.



HDP'nin ise terörle suçlanan, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen milletvekillerinin, "hak ve hukukunu arıyor gibi bir yaklaşım içinde" olduğunu dile getiren Elitaş, milletvekillinin kürsü masumiyetinin esas olduğunu ancak hiçbir zaman milletvekilinin, teröre, teröriste destek, ülke düşmanlarına yardım etme hakkının bulunmadığını vurguladı. Elitaş, HDP ile de İçtüzük konusunda bir araya gelmenin mümkün olmadığının altını çizdi.



Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yapılan toplantıda, makul, mantıklı bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Elitaş, "Nasıl anayasayı MHP ile birlikte inşa etmişsek, İçtüzüğü de birlikte inşa edebiliriz. MHP'nin de bu konuda makul, olumlu yaklaşım sergileyeceğine inanıyoruz." dedi.



Yeni anayasa gereği İçtüzük değişikliğinin yapılabilmesi için 4,5 ay gibi bir süre kaldığının anımsatılması üzerine Elitaş, gerekirse Anayasa Komisyonunun çalışma kararı alabileceklerini, eylülde açılmasıyla birlikte Meclis Genel Kuruluna da İçtüzük değişikliğini indirebileceklerini bildirdi.



Elitaş, "Sadece anayasaya uyum çerçevesinde mi değişiklik yapılacak yoksa İçtüzük baştan mı yazılacak?" sorusuna ise "Bence tamamını yenilemekte fayda var, bütün İçtüzüğü yeniden yapmakta fayda var. Çünkü bu içtüzüğe göre yeni teamüller ortaya çıkacak." yanıtını verdi.