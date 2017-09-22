Ak Parti'den Kadir Topbaş için ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin, "İstanbul beyefendisi gibi İstanbul'a hizmet etti. Aldığı kişisel bir karardır. Bunu sorgulamak bulanık suda balık avlamak gibi yanlış." dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türkiye'deki bin 397 belediye başkanından 884'ünün AK Partili olduğunu ifade eden Kaya, "Belediye başkanlarımızın kendilerine ait aldıkları kararlar oluyor. Kadir Abi, biz onu abi olarak biliyoruz. Beş yıl Beyoğlu Belediye Başkanlığı, 20 yıla yakın da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptı. 20 yıldır İstanbul'a hizmet veren bir insan. Kişisel tercihinden dolayı böyle bir karar aldı. AK Parti ailesi olarak saygı duyuyoruz. Kendisini aradım tebrik ettim. 'Partimin hukukunu korumak benim onurumdur.' dedi. Aldığı kararın hem kendisi hem İstanbul hem de partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



VALİ, BELEDİYE MECLİSİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAK



Kaya, Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yeni bir başkan seçileceğini vurgulayarak, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in 10 gün içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini toplantıya çağıracağı bilgisini verdi.



Kaya, şöyle devam etti:



"Bu toplantıya bütün meclis üyeleri ve belediye başkanları katılacaklar. Birinci ve ikinci oturumda üçte iki çoğunlukla belirlenen adaylar yarışacak ve seçim yapılacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk dikkate alınarak bu süreç gerçekleşmiş olacak. Bu süreçte AK Parti'nin 25 belediye başkanı ve 154 meclis üyesi ile önce istişare yapacağız. Bu istişarelerimizi, milletvekillerimiz ve parti teşkilatlarımızın üst kademeleriyle değerlendirdikten sonra son olarak da Cumhurbaşkanımız ile yapacağız ve böylece İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızı seçmiş olacağız. İnanıyorum ki AK Partili bir arkadaşımız olacaktır. Seçilecek belediye başkanı Mart 2019'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olarak görev yapacaktır. Herhangi bir vekalet süreci olmayacak. Yeni seçilecek belediye başkanı, kalan 18 aya yakın süreyi tamamlayacak."andı.



İMAR DOSYALARI



Kaya, "Topbaş'ın istifasında, belediye meclis üyelerinin Topbaş'a rağmen bazı imar dosyalarını meclisten geçirmesinin etkili olduğu söyleniyor. Bu doğru mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:



"Sosyal medyada muhalefet partilerinin bazı paylaşımlarını gördüm, üzüntü duydum. Onlara tavsiyem, gitsinler kendi işlerine baksınlar. AK Parti ailesinin dışarıdan bu tür tazyiklerle şekil alacağını düşünenler bugüne kadar yanıldıkları gibi bundan sonra da yanılacaklar. Kadir Bey İstanbul beyefendisi gibi İstanbul'a hizmet etti. Aldığı kişisel bir karardır. Bunu sorgulamanın bulanık suda balık avlamak gibi yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimseye buradan ekmek çıkmaz."