AK Parti'den Cerablus'a yardım

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezince temin edilen gıda, ayakkabı ve elbiseler Cerablus'ta Suriyelilere teslim edildi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Merve Aslaner ve beraberindekiler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ mensuplarından temizlenen Cerablus'taki Suriyeli ailelerle buluştu.



Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Cerablus'a geçen Aslaner, temin edilen gıda maddeleri, kıyafet ve oyuncakları Suriyelilere dağıttı.



Dağıtım sonrasında Suriyeli ailelerle buluşan Aslaner ve beraberindekiler, ailelerin ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.



Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Suriyeli aileler, AK Parti heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA