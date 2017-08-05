AK Parti'den Ayhan Oğan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet kuruluyor' sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ayhan Oğan'ın AK Parti MKYK'sında olmadığını, söz konusu açıklamalar nedeniyle partinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.



Mahir Ünal şunları söyledi:



"Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır.



Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır" dedi.