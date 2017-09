AK Parti'de emeklilik yok, veda yok, vefa var

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "AK Parti'de emeklilik yok, veda yok, vefa var. Türkiye bir değişime bir dönüşüme girdi. Hep ömür biçtiler, biz yanılmadan yolumuz devam ettik." dedi.



Yıldız, bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Midyat 6.Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, kadim bir medeniyete sahip olan bir şehirde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bütün engellemelere rağmen AK Parti'nin güçlenerek yoluna devam ettiğini aktaran Yıldız, "AK Parti'de emeklilik yok, veda yok, vefa var. Türkiye bir değişime, bir dönüşüme girdi. Hep ömür biçtiler, biz yanılmadan yolumuz devam ettik. 1960, 1970, 28 Şubatların ister asker elbiseli ister sivil elbiselilerin bir tek hedefi vardı. Halkımızın özgürlüğünü, hür iradesini, demokrasiyi kesintiye uğratmaktı. Biz doğruları yakaladığımız kadarıyla güçlendik." ifadelerini kullandı.



Yıldız, Myanmar yönetiminin Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlarına dikkat çekerek, Alaska'daki fok balıklarına gösterilen hassasiyetin Arakan'da öldürülen insanlara gösterilmediğini savundu.



"Onlara sormak lazım bu mu insanlık?" diye soran Yıldız, şöyle dedi:



"ABD'ye sordular 'ne için Irak´a giriyorsunuz?' 'Irak'ta demokrasiyi yerleştirmek için' dediler. Buyurun manzara ortada Irak’ın bölünmeye çalışıldığı, referandumla beraber tahrik edilerek farklı noktalara götürülmek istendiği, Arap’ı, Sünni'si, Alevi'si, Kürt'ü, Türkmen’i her yapısıyla beraber bölünmeye çalışıldığı bir Irak’ın en sonunda geldiği noktayı görüyoruz.”



AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Midyat halkının her zaman davalarına sahip çıktıklarını, sadece sandık başında değil ülke savunmasında da dik duruşlarında da örnek teşkil ettiklerini söyledi.



AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise kongreye katılanlara teşekkür ederek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.



Miroğlu, "Midyat her zaman huzur ve barışın mekanı olmuştur. Kazılan çukurlardan gelenlere ev sahipliği yaptık, güzel bir kardeşlik örneği gösterdik. Teröre karşıda dik durduk, ödün vermedik. 15 temmuz şehit ve gazilerini unutmadık." dedi.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Midyat ilçesinin ortaya koyduğu sinerjinin il geneline yayıldığını söyledi.



Konuşmaların ardından yapılan seçimde, tek liste ile seçime giren mevcut İlçe Başkanı Melih Güneştan, 425 delegenin oyuyla güven tazeledi.