AK Parti'de "16 Nisan" hazırlıkları

AK Parti'de, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

AK Parti'de, anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulacağı 16 Nisan'a ilişkin çalışmalar sürerken, kampanya programı henüz netleşmeyen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere, 20'yi aşkın ilde vatandaşlarla buluşması bekleniyor.



Kampanya sürecine yönelik detaylar, 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı"nda, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanacak.



Parti için kampanya sürecinin başlangıcı sayılacak toplantıda, referandum öncesi kullanılacak yeni şarkılar, sloganlar ve afişler de ilk kez paylaşılacak. Böylece partinin kampanya alanları ve süreçleri netleşmiş olacak.



Kampanya sürecine ilişkin çalışmaları yürütmek amacıyla, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı bünyesinde oluşturulan strateji birimince, kampanyanın detayları çalışılıyor.



AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, getirilecek hükümet modelinin adı "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olduğu için doğal olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyanın merkezinde olacak. Erdoğan, bu süreçte yeni sistemi halka anlatacak. Bu çerçevede AK Parti'nin kampanyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarıyla çakışmayacak şekilde, koordineli biçimde yürütülecek.



Kampanya programı henüz netleşmeyen Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım'ın, Doğu ve Güneydoğu'dakiler başta olmak üzere, 20'yi aşkın ilde vatandaşlarla buluşması bekleniyor.



Ziyaretler kapsamında Yıldırım'ın, meydanlarda vatandaşlara yeni sisteme neden "evet" denildiğine vurgu yapacağı, akşam saatlerinde de gittiği illerde televizyon kanallarının canlı yayınlarına çıkarak, detayları anlatacağı belirtildi.



Başbakan Yıldırım başkanlığında dün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gelecek hafta da toplanacağı, kampanyanın detaylarının yeniden gözden geçirileceği öğrenildi.



Tanıtım ve Medya Başkanlığınca, hazırlanan yeni şarkılara ilişkin gelecek hafta içinde MYK'ya sunum yapılacak. "Kararımız evet" sloganı dışında üretilen diğer sloganlar ilgili birim tarafından değerlendirilecek, MYK'da son karar verilecek.



Referandum şarkılarının birincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Aksaray ziyaretinde belli olmuştu. Erdoğan ve Yıldırım'ın kürsüye geldiği sırada, sözleri Yalçın Polat'a ait Ceyhun Çelikten'in seslendirdiği "Tabii ki evet" şarkısı ilk kez çalınmıştı.



TEŞKİLAT SAHAYA İNMEDEN ANKARA'DA EĞİTİLİYOR



Kampanyanın en önemli aşaması, cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilerinin teşkilatlara anlatılması olarak görülüyor. Bu kapsamda, yeni sistemle gelen değişiklikler, referandum öncesi sahaya inilmeden teşkilatlara anlatılıyor.



Genel başkan yardımcılarına bağlı 81 ildeki birim başkanlarına, Ankara'da verilen eğitimler çerçevesinde, teşkilat üyelerine de genel başkan yardımcıları tarafından sunumlar yapılıyor.



Eğitim programlarında teşkilat bilgilendiriliyor, halkoylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatlarının sahada yapacağı çalışmalar konuşuluyor. Referandum sürecinde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halka nasıl anlatılacağı masaya yatırılıyor.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan yazılı ve görsel materyaller, dokümanlar teşkilatlara gönderildi.



Teşkilat mensupları 25 Şubat'taki tanıtımdan sonra planlı bir şekilde vatandaşlara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak.



Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, AK Parti teşkilatlarından 6 bin 306 kişinin sahada vatandaşlarla buluşması bekleniyor.



"TÜRKİYE'NİN PROJESİ" VURGUSU



Kampanyasını milleti merkeze alarak, 80 milyona hitap edecek şekilde hazırlayan AK Parti, meydanlarda yeni projelerini de anlatacak. Düzenlemenin tek bir isim için yapılmadığı belirtilerek, "Mesele, memleket meselesi" vurgusu yapılacak.



Milletten alınan yetkiyle önerilen ve Meclis'ten geçen anayasa değişikliğinin yine millete gideceği, bu projenin, "Türkiye'nin projesi" olduğu vurgulanacak.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan yatırımlar, cazibe merkezleri anlatılacak. Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı, çatışmacı değil, uzlaşmacı bir dil kullanılacak. AK Parti, kampanyasını bu temeller üzerinde yürütecek.