Ak Parti Milletvekillerine uyum mektubu gönderdi

AK Parti, ittifak çalışmalarının ardından hız verdiği uyum yasalarının taslağının oluşturulması için milletvekillerine tek tek bir mektup göndererek öneriler ve görüşlerini istedi.

6 Nisan 2017’de kabul edilen ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile 2019’da Türkiye’de köklü değişimler yaşanacak. Bunun için de AK Parti geçiş sürecinde uyum yasalarını çıkarmak için yoğun mesai harcıyor.

MHP ile yapılan ittifak çalışmasının ardından AK Parti organlarında şimdi de uyum yasaları için harekete geçildi. AK Parti’den bu kapsamda milletvekillerine mektup gönderilerek uyum yasaları için görüş ve önerilerini iletmeleri istendi.

Çalışılması istenen 2 konu var

Mektupta, “16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu '’Cumhurbaşkanlığı Hüküm et Sistemi’ kabul edilmiştir. Kabul edilen yeni sisteme uygun olarak bir takım kanuni düzenlemenin yapılması zaruri hale gelmiştir.

Yapılacak bu düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna ve çağın gereklerine uygun yapılmalıdır” denilerek çalışması gereken maddeler sıralandı.

Bu kapsamda vekillerden "Siyasi Partiler Kanunu" ve "Seçim Kanunları" ile ilgili önerileri ile yapılması düşünülen kanuni düzenlemelere ilişkin görüşlerinin gönderilmesi istendi.

Kaynak: yenişafak