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01 Mart 2018 20:34 | Son Güncelleme: 01 Mart 2018 20:57

AK PARTİ-SP arasında sürpriz görüşme yapıldı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP Lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşme 3 saat sürdü.

AK PARTİ-SP arasında sürpriz görüşme yapıldı

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Karamollaoğlu açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" dedi.

Seçim ittifakıyla ilgili de konuştuklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Daha öncede açıkladım, seçim sath-ı mailine girmeden bu konu fuzuli, bize bir teklif iletildi ama biz görüşümüzü bir daha aktardık. Gündemimizde yok" dedi.

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