AK PARTİ-SP arasında sürpriz görüşme yapıldı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP Lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşme 3 saat sürdü.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Karamollaoğlu açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" dedi.

Seçim ittifakıyla ilgili de konuştuklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Daha öncede açıkladım, seçim sath-ı mailine girmeden bu konu fuzuli, bize bir teklif iletildi ama biz görüşümüzü bir daha aktardık. Gündemimizde yok" dedi.