AK Parti MYK toplandı

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından, 29 Mayıs'ta yapılan MKYK toplantısında belirlenen MYK'nın ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, saat 15.20'de başladı.



İLK TOPLANTIDA YOL HARİTASI ELE ALINACAK



AK Parti'nin 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından, 29 Mayıs'ta yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında belirlenen MYK'nın ilk toplantısında, "yeni atılım dönemi"nin yol haritası ele alınacak.



Toplantıda, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından yeni sistemin öngördüğü uyum yasaları, Meclis İçtüzüğü'nde yapılması planlanan değişiklik ve teşkilatlardaki yenilenme çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Genel Başkanvekili olarak yer alacağı toplantıya, yeni MYK üyeleri Mahir Ünal, Hamza Dağ ile Ravza Kavakçı Kan ilk kez katılıyor.