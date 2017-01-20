AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla ateş açıldı. Küçük çaplı hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucu bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi.



Olay yerine bomba imha uzmanlarının çağrıldığı belirtildi.



Küçük çaplı hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.