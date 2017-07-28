AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal: "AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal: "AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır." dedi.