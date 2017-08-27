AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Vatanseverliği, ülkesini dış güçlere şikayet edenlerden, onların sözcülüğünü yapanlardan öğrenecek değiliz." dedi.

Turan, AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatının 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adalet Kurultayı ile ilgili eleştirilerde bulundu.



"Vatanseverliği, ülkesini şikayet edenlerden öğrenecek değiliz." diyen Turan, Çanakkale'de, daha önce bu topraklara gelmeyen, şehitleri hatırlamayanların misafir edildiğini söyledi.



Söz konusu kişilerin bu topraklarda adalet aradıklarını söylediklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:,



"Bunu da kendileri için değil büyük abileri, dış güçler için arıyorlar. Bu ülkeye zarar vermek isteyenler için arıyorlar. Bir de bu yetmezmiş gibi Cumhurbaşkanımızı vatansever olmamakla suçluyorlar. Milleti için canını vermeye hazır bir lidere söylüyorlar. Bunlar değil mi Türkiye güvenli bir ülke değil, buraya gelmeyin diyenler? Bunlar değil mi yurt dışına mektup yazıp ülkesini şikayet edenler, müdahale edilmesini talep edenler? Vatanseverliği, ülkesini dış güçlere şikayet edenlerden, onların sözcülüğünü yapanlardan öğrenecek değiliz. Önce millete sahip çıkmayı öğreneceksin. Millet için can vermeyi öğreneceksin ve ondan sonra vatanseverliğe laf söyleyeceksin"



Turan, ülkenin 15 Temmuz'da büyük bir vatan mücadelesi verdiğini belirtti. Bir çok kişinin ülkesine sahip çıkmak için canını feda ettiğini hatırlatan Turan, şunları kaydetti:



"Kılıçdaroğlu gibi evde televizyon karşısında beklemediler. Bir de bunun üstüne çıkıp 'Sarayın 15 Temmuz Darbesi' ifadesini kullanacaksın. Bu söylem o gece vermiş olduğumuz şehitlerimize büyük haksızlıktır. Bu dil FETÖ dilidir. Bu millete silah uzatanların dilidir. 'Ülkemizde yüzde 73 oranında adalete güven yok.' diyor. Madem bu kadar yüksek bir oran var, madem kendini adalet elçisi ilan ettin o zaman neden hala yüzde 25'i 26 yapamadın? Neden girdiğin her seçimi kaybettin? Bu milletin kime güvenip güvenmediği gerçek istatistiklerle, anketlerle ortadadır."