AK Parti "evet"i vatandaşın dilinden anlattı

Partinin halk oylamasına sunulacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yeni tanıtım filmlerinde, sistemin getirdikleri kahvehanede, ofiste, berberde, şantiyede vatandaşların arasında geçen diyaloglarla anlatıldı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına sayılı günler kala AK Parti tarafından hazırlanan filmlerle, yeni sistemin getirdikleri vatandaşların dilinden anlatılıyor.



AK PARTİ EVET'İ VATANDAŞIN DİLİNDEN ANLATTI



AK Parti, 16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylaması öncesinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini vatandaşlara daha iyi anlatmak amacıyla 6 yeni tanıtım filmi hazırladı.



Vatandaşların arasında geçen sohbetlerle kurgulanan filmlerde, kahvehanede, şantiyede, kampüste, berberde, kafede ve ofisteki diyalogların yer aldığı videoların sonunda AK Parti'nin "Kararım net, oyum evet" sloganı yer aldı.



AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan filmlerden birinde, iki mühendis arasında geçen diyaloga yer verilerek, sistemin ekonomik getirileri anlatıldı. Filmde, yeni sistem konusunda kararsız bir mühendisin "Halkoylaması işine ne diyorsun" sorusuna diğer mühendis tarafından "Ben 'evet' diyorum. Büyüyen Türkiye için 'evet'... Çift başlılık ortadan kalktığı için siyasi krizler tarih oluyor. İstikrar kalıcı hale geliyor. Yatırımcıların önü açılıyor. Dev projeler artıyor yeni iş imkanları doğuyor. Hem biz kazanıyoruz, hem gelecek nesiller kazanıyor bu yüzden kararım net oyum 'evet'." yanıtı verildi.



Bir berberin müşterisi ile konuşmasının konu edildiği filmde de, 5 yıllık kesintisiz istikrar vurgusu yapılarak, yeni sistemde seçimlerden hemen sonra hükümetlerin kurulduğu, hizmetlerin kesilmediği anlatıldı.



Ofis çalışanları arasında geçen diyaloglarda ise güçlü hükümet ve güçlü Meclis temasına dikkat çekildi. Filmde, hükümetin icraatları gerçekleştirdiği, Meclisin ise kanunları hazırladığı aktarılarak, herkesin kendi işini yaptığının altı çizildi.



"GENÇLERE GÜVENEN TÜRKİYE HER ZAMAN KAZANIR"



İki öğrenci arasındaki konuşmanın yer aldığı bir diğer filmde ise yeni sistemin getirdiği "18 yaşında seçilme hakkı" konusu işlendi. Filmde, bir öğrencinin "Hem Meclis gençleşir hem de gençlere güvenen Türkiye her zaman kazanır" cümlesine yer verildi.



Yeni sistemin her türlü güvenlik tehdidine karşı hızlı önlem almayı sağladığı vurgulanan filmde de bu konudaki kararların gecikmeden alınacağı ifade edildi.



Yönetimdeki çift başlılığı yeni sistemin sona erdirdiğinin altı çizilen videoda, cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki sürtüşmelerin biteceği aktarıldı.