Airbus A320'nin kuyruğu Ankara'dan

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yüksek teknolojili karbon parçaların üretimini yapan havacılık firması Epsilon Kompozit AŞ. 3 yıl önce başladığı Airbus A320'nin kuyruk center spar (ana kiriş) üretiminin ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Epsilon Kompozit'te düzenlenen teslimat törenine, AIRBUS ana yüklenici yetkilileri Petri Hepola ve Jouko Halonen, katıldı.



Epsilon AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Nalçacı, 3 yıl önce başlattıkları kalifikasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, Airbus'ın A320 uçağı için ürettikleri ilk kuyruk center spar'ını teslim etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.



Bu süreç içinde yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Nalçacı, "Airbus'ın bu sürece başlarken ülkemizdeki 80 firma arasından kompozit üretiminde bizi seçti. Sorumluluğumuz büyüktü. Çok zor oldu ama başardık. Şu an çok özel çalışanlarımız, uzay ve havacılık alanındaki uluslararası sertifikalı laboratuvarlarından, sağlık koşullarının maksimum seviyede sağlandığı atölyelere kadar her birimi özenle inşa edilmiş tesislerimiz var." ifadesini kullandı.



Nalçacı, Türkiye'nin dünyada ilk 10 ekonomi arasında olması için yüksek teknoloji firmalarına büyük iş düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bir tır mal ile 30-50 bin dolar yerine 5-10 milyon dolar gelir elde edilebildiğini gösterdik. Tabii ki yüzde 101 doğru üretim gerçekleştirebileceğimizi ispatlayarak, bunu başardık. Ama daha yolun çok başındayız. Bugün ülkemize kazandırdığımız dövizi onlarca kata çıkarmak için kararlıyız. Yıllık hacmi 300-500 milyar dolar arasında olan bu sektörden ülkemiz yılda en az 2 milyar dolar gelir elde edebilir."



Hepola ise Epsilon'nun çalışmalarından memnun olduklarını bildirdi.



