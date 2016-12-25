Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, aile içi şiddet olaylarının takibini yapan personelin eğitimlerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Ali Yeldan, "Sistem eğer iyi işlerse, A'dan Z'ye tüm dişliler iyi çalışırsa, buradaki mağduriyetleri engelleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Yeldan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen "6284 Sayılı Kanun ve Tedbir Kararları" konulu toplantıya katıldı.



Aile İçi Suçlar Bürosu savcıları, aile mahkemesi hakimleri, emniyet ve jandarma görevlileri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan Yeldan, hem tedbir kararlarının verilmesi hem de bunların uygulanmasıyla ilgili süreçleri takip edip, sonuç almaya yönelik gayret içinde olduklarını bildirdi.



Şüpheliler hakkında verilen tedbir kararı sayısının oldukça fazla olduğunu vurgulayan Yeldan, şunları kaydetti:



"Biz burada korumayı en etkili şekilde yapmayı arzu ediyoruz. Konfeksiyon işçiliği ile terzi işçiliği arasında fark vardır. Her yaptığımız iş, her aldığımız karar bazen somut olaya uymuyor olabiliyor. Onun için biraz daha terzi özeni ile bu işleri yapmak için aile içi şiddet büromuz ve kolluğumuzun ilgili birimleri gayret göstermeye çalışıyor. Kolluktaki iş yoğunluğu, kadro sıkıntısı ve eğitim sorunlarından dolayı adliye evrakları istenilen standartta değil. Yaşanan olaylar tam manasıyla evraka yansıtılamıyor. Evrakta anlatılanla, basında gördüğümüz, dinlediğimiz olaylar arasında uçurumlar olabiliyor."



- "SİSTEM İYİ İŞLERSE MAĞDURİYETLERİ ENGELLEYEBİLİRİZ"



Yeldan, tekrarlayan ve sürekli hale gelen aile içi şiddet olaylarında yaşanan sorunları çözmek için bir araya geldiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Olayın etkilerini ve potansiyelini adli makamlara aktaracak ve bununla ilgili delil toplayacak, bunları takip edecek birimlerin eğitimlerinin arttırılması gerekiyor. Sistem eğer iyi işlerse, A'dan Z'ye tüm dişliler iyi çalışırsa, buradaki mağduriyetleri engelleyebiliriz. Yoksa şiddete uğrayanlar zaten mağdur olmuşlar, kimseleri yok. Yardım alacakları görevlileri tam da bilemedikleri için savunmasız kalıyorlar. Ancak bu travmalar kolay kolay atlatılmıyor. Şiddetin artık iyice sıradanlaştığı ve arttığı konuları, bizim aradan çekip buradaki önleme durdurma faaliyetlerine anında harekete geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Valimiz Mahmut Demirtaş ve Emniyet Müdürümüz Osman Ak'la görüşmelerimiz devam ediyor."



Toplantıda, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Gülhan Aslan da 6284 Sayılı Kanun ile başsavcılığın bu konudaki çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA