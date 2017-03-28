AİHM'den Macaristan'a sığınmacı uyarısı

Mahkeme, Macaristan'dan 18 yaş altında 8 çocuk ile bir hamile kadın sığınmacıyı sınırda oluşturulacak kamplara göndermemesini istedi .

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan’ın yaşı küçük 8 çocuk ile bir hamile kadın sığınmacıyı sınırda oluşturulacak kamplara göndermemesini talep etti.



İnsan hakları derneklerinin yaptığı başvuru ile ilgili ara karar alan AİHM, iç tüzüğün 39. maddesi uyarınca, kendisine yapılan başvuru sonuçlanana dek bu kişilerin sınırda oluşturulacak kamplara gönderilmemesini kararlaştırdı.



AİHM ayrıca, Macaristan hükümetinden, aralarında çocukların da bulunduğu tüm sığınmacıların iltica başvuru süresince sınırda oluşturulacak kamplarda "gözaltında tutulmasını" zorunlu kılan yasanın gerekçeleri konusunda kendisine 10 Nisan’a kadar yazılı yanıt göndermesini istedi.



AİHM’in ara kararı, diğer yaşı küçük sığınmacılar ve hamile kadınlar için de emsal teşkil edeceği için önem taşıyor.



Macaristan Ulusal Meclisi tarafından 7 Mart’ta kabul edilen, aralarında çocukların da bulunduğu tüm sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda "gözaltında tutulmasını" zorunlu kılan yasa bugün yürürlüğe girmişti.