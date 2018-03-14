Çinli sanatçı Ai Weiwei, yine ses getiren bir esere imza attı

Çinli sanatçı Ai Weiwei, Sidney Bienali'nde sergilenen eseri ile dünyadaki sığınmacı sorununa dikkat çekiyor.

Çinli sanatçı Ai Weiwei, yine ses getiren bir esere imza attı. Sanatçının Avustralya'da düzenlenen Sidney Bienali'nde sergilenen eseri, dünyadaki sığınmacı sorununa dikkat çekiyor. Sanatçının "Yolculuğun kanunu" adını verdiği eser ülkelerinden kaçmak zorunda kalan sığınmacıların dramını konu alıyor. Ai Weiwei, "Sığınmacı sorunu yok, insanlık sorunu var" diyor.