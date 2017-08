Ahşap maket hobisi mesleği oldu

Giresunlu inşaat ustası Necati Ok, 30 yıl önce hobi amacıyla başladığı ahşap maket üretimini mesleğe dönüştürdü.

Ortaokul mezunu olan 44 yaşındaki Ok, 1987 yılında boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap cami ve ev maketleri yapmaya başladı.



İnşaat ustası olan Ok, kendi çabalarıyla öğrendiği maket yapımını geliştirince evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.



Yaklaşık 2 ay ile 2 yıl arasında tamamladığı maketleri için arkadaş çevresi ve sosyal medya üzerinden sipariş alan Ok, mesleğinin yanında ek gelir de elde ediyor.



Necati Ok, 35 yıldır inşaat ustalığı yaptığını belirterek, hobi olarak da ahşaptan cami ve ev maketleri ürettiğini söyledi.



Maket yapımını zamanla ilerlettiğini dile getiren Ok, "Evimin bir odasını atölye haline getirdim. Daha sonraki zamanlarda model uçaklar da imal etmeye başladım. Bir kaç yıldır bu işi ikinci bir meslek olarak yapıyorum." dedi.



Ok, maketini yapacağı objelerin gerçeğini ya da fotoğraflarını bir kez görmesinin yeterli olduğuna işaret ederek, "Daha sonra bu yapıların planlarını çiziyor, ardından da maket yapımına geçiyorum. Özel boyama sisteminin yanı sıra istenilen tüm maketlere ışıklandırma ve ses sistemleri de eklemek mümkün." diye konuştu.



Maketleri büyüklüğüne göre 2-3 ay ile 2 yıl gibi bir sürede tamamladığını ifade eden Ok, maket yapımının tamamen sabır isteyen bir iş olduğunu kaydetti.