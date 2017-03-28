KCK ana davasında 111 sanığa hapis cezası

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski milletvekili Hatip Dicle ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu 111 sanık, çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da 2010 yılından bu yana görülen terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında mahkeme kararını açıkladı.

Kamuoyunda "ana KCK" olarak bilinen, 9 Haziran 2010 tarihli iddianame ile davası açılan, yargılaması 18 Ekim 2010 tarihinden itibaren Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosya karara bağlandı.

Yaklaşık 7 yıl süren ve 850 klasörden oluşan ana KCK dosyası kapsamında yargılanan 191 sanıktan 8'i HDP'li milletvekili 37'sinin dosyası daha önce ayrıldı.

Yargılaması süren 154 sanıktan aralarında DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, eski milletvekili Hatip Dicle'nin de yer aldığı 111 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası, 43 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Sanık Yüksek, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl, Dicle, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, Türk ise "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.