Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, futbolcuları Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç yaptığı açıklamada, kulüp başkanı İlhan Cavcav ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Ahmet'in transferiyle ilgili geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Ödeme şartları konusunda anlaşma sağlayamadık. Biz kasamızda parayı görmeden sözleşme imzalamayız." dedi.



Transfer konusunun henüz tamamen kapanmadığına dikkati çeken Koç, "İlerleyen günlerde bir kez daha görüşülebilir. Bizim talep ettiğimiz ücret belli. Teknik ekibimiz, Ahmet takımda kalacakmış gibi yoluna devam ediyor." diye konuştu.