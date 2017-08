Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

Ağrı'da, "Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

İnegöl Belediyesinin katkılarıyla Doğubayazıt Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve İshak Paşa Sarayı çevresindeki alanlarda düzenlenen festivalin ikinci gününde çeşitli etkinlik ve yarışmalar yapıldı.



Doç. Dr. Yakup Karataş'ın, saray avlusunda "Osmanlı arşivinden Doğubayazıt" adlı fotoğraf sergisinin açılışı sonrası "yöresel yemek ve tatlı " yarışması düzenlendi. Ev hanımları, başta Abdigör köftesi ve Helise olmak üzere hazırladıkları farklı lezzetleri jürinin beğenisine sundu.



Etkinlikler çerçevesinde "satranç yarışması" ve"Ahmed-i Hani minikler futbol turnuvası" gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.



Program kapsamında ilçe merkezinde 'Seyyid Abdurrahim Arvasi İlim ve İrfan Merkezi açıldı, 'Nuh'un Gemisi' belgeselinin gösterimi yapıldı.



Çocuklar da "Hacivat-Karagöz" ve palyaço gösterileriyle gönüllerince eğlendi.



Ağrı halk oyunları, İnegöl Belediyesi halk dansları ve Iğdır Kafkas ekibinin gösterileri beğeni topladı.



İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih, turizm ve kültür şehri olan Doğubayazıt'ta festivalin güzel geçtiğini belirtti.



Organizasyonun ilk kez gerçekleştirilmesine karşın tepkilerin son derece olumlu olduğunu aktaran Aktaş, şöyle devam etti:



"Ahmed-i Hani'yi anlamak ve anlatmak adına güzel organizasyonlar yapıldı. Doğubayazıt'taki kadın, çocuk, erkek ve yaşlılar da festivalde muhakkak bir yer buldular. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi halk dansları ekibi gösterileri de çok ciddi renk kattı. Bu güzel organizasyonun Doğubayazıt'a çok yakıştığını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak reklam ve tanıtımlarla çok daha geniş kitlelere açılacağını, İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, meteor çukuru, Nuh'un Gemisi izi ve diğer tüm değerleriyle Doğubayazıt'ın ülke adına çok daha önemli bir turizm şehrine dönüşeceğini düşünüyorum."



Doğubayazıt'ın gezilmesi gereken kadim bir şehir olduğunu dile getiren Aktaş, "Burası o kadar kadim bir şehir ki ulaşım noktasında hiçbir sıkıntı yok. Her gün uçak var, çok rahat gelebilirler. Otel imkanları var, çarşı ve pazarlarıyla aynı zamanda yemek kültürü çok zengin bir yer Doğubayazıt. Özellikle tarihi ve turistik değerleriyle bunu tamamlıyor." ifadesini kullandı.



Festivalin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:



"Böyle bir şeye destek ve katkı vermek ve ülkenin bir değerini ortaya çıkarmanın çok önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllar adına şimdiden heyecanlıyım, katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arnavut'u ile bu ülkenin her bir karışı et ve tırnak gibi olmuşuz. Kız alıp vermişiz. Türk bayrağının dalgalandığı her yer Türkiye'dir. Dolayısıyla devletimizin gücünü aynı zamanda o şefkatli elini burada hissediyoruz. Herkesin gönül rahatlığıyla buraya gelebileceğini düşünüyorum. 63 kişilik bir heyetle geldik. Arkadaşlarım o kadar mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar ki 'önümüzdeki yıl tekrar buraya katılmak istiyoruz' arzusu ve heyecanı içindeler."



Festival kapsamında düzenlenen "Ahmed-i Hani" konulu panelde Prof. Dr. Namık Açıkgöz ile İlhami Işık, Vahdettin İnce, Sibel Eraslan, Müfit Yüksel, Yıldız Ramazanoğlu, Hanefi İspirli ve Doç. Dr. Yakup Karataş birikimleri paylaştı.



Festival, yarın gerçekleştirilecek konser ve çeşitli etkinliklerle sona erecek.