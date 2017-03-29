Ahıska Türkü engelli çocuğa öz vatanında özel sınıf

Serebral palsi hastası 10 yaşındaki Ahıska Türkü Firuze Murat için Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde tek kişilik özel sınıf oluşturuldu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden olan, doğuştan serebral palsi (beyin felci) nedeniyle yürüyemeyen 10 yaşındaki Firuze Murat için ilçedeki bir okulda tek kişilik özel sınıf oluşturuldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonuyla geçen yıl Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden biri de doğuştan serebral palsi hastası Firuze Murat.



Rahatsızlığı nedeniyle çocukluğundan bu yana yürüme ve konuşma fonksiyonları zamanla giderek azalan Firuze için Üzümlü ilçesindeki Şehit Fatih Devravut İlkokulunda tek kişilik sınıf oluşturuldu.



Özel Eğitim Öğretmeni Ali Akkaya'dan tek kişilik sınıfta eğitim alan Firuze Murat, okuluna alışmaya ve hayata tutunmaya çalışıyor.



Firuze, sabahları annesi ile araçla evinden alınarak okula götürülüyor.



"BAŞKA ÇOCUKLARLA KAYNAŞMASINI İSTEDİK"



Firuze Murat'ın annesi Livaza Murat (31), yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldikleri için çok memnun olduklarını ve vatan sahibi olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.



Çocuğunun eğitimsiz kalmasını istemediğini belirten Murat, kendi talepleri üzerine kızının okulda eğitim almaya başladığını ifade etti. Murat, "Önce evimize öğretmen ayarlandı. Ben ve kızım kabul etmek istemedik. Değişik ortamda olmasını istedik, başka çocuklarla kaynaşmasını istedik. Sürekli evde olduğu için okula giderek başka çocukları görüp onlardan bir şeyler öğrenmesini, kaynaşmasını arzuladık. Özgüven kazanması için okula gitmesini istedik."



Üç çocuğu olduğunu, kızının doğuştan serebral palsi hastası olduğunu ve yürüyemediğini anlatan Livaza Murat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım’dan Allah razı olsun. Her şey çok güzel, vatan sahibi olduk, evimiz var, çocuklarımız normal bir ortamda eğitimini alıyor, her şey çok güzel." dedi



Firuze Murat da okula gittiğinde çizim ve farklı şeyler yaptığını, okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenini çok sevdiğini, okula geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.