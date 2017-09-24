Ahıska Türkleri için istisnai vatandaşlık çalışması

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Türkiye'ye serbest göçle gelen Ahıska Türkleri için yürütülen istisnai vatandaşlık çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Esenler'deki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber, vatandaşlık konusunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştüklerini söyledi.



Uçar, "Bu sürecin tek mimarı var, o da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu konu 15 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. 14 Ağustos'ta külliyede Sayın İbrahim Kalın Bey ile bir toplantı yaptık. O gün getirildi zaten o günün akşamında biz Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyu öğrendik." diye konuştu.



"Türkiye'ye giriş yapmış, ikamet izni almış veya giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı oturum izni alamayan bütün Ahıska Türkleri, bu istisnai vatandaşlık hakkından yararlanacak." diyen Uçar, Türkiye'de eğitim alan Ahıska Türkü öğrencilerle ilgili çalışmalar da yaptıklarını ifade etti.



Vatandaşlık başvurularının alınmaya devam ettiğini anlatan Uçar, toplantıda katılımcılara süreç içinde hangi yolların izleneceğiyle ilgili bilgi verdi.