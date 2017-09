Ahıska Türkleri evlerine yerleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Yıldırım'ın koordinasyonunda 5. kafileyle Türkiye'ye getirilen 337 Ahıska Türkü, Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki konutlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonunda Türkiye'ye getirilen beşinci kafilede bulunan 337 Ahıska Türkü, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyündeki konutlara yerleştirildi.



Ukrayna'dan kafileler halinde Türkiye'ye getirilip Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türklerinin öz vatanlarına kavuşması çalışmaları devam ediyor.



Bu çerçevede son olarak iki grup halinde 105 aileden oluşan 337 Ahıska Türkü daha Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyündeki konutlarda yaşamaya başladı.



Havalimanındaki gümrük işlemlerinin ardından kendilerine tahsis edilen otobüslere alınan Ahıska Türkleri, Bayırbağ köyünde kendileri için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen ve çatal, kaşık, bulaşık deterjanına kadar tüm eşyasıyla hazırlanan evlerine götürüldü.



Öz vatanlarındaki yeni evlerine yerleşen aileler, sabah öz vatanlarında ilk kahvaltılarını yaparak büyük mutluluk yaşadı.



Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindekiler, Ahıska Türklerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5. kafilenin sağ salim kazasız bir şekilde Bayırbağ köyüne geldiğini belirterek şöyle konuştu:



"Bu etapta 2 uçakla 337 kişi olarak tamamen her türlü imkanlar vererek buraya yerleştirdik. Bu da ayrı bir mutluluk. Bugün evleri ziyaret ediyoruz. Halkımız vatanlarında ilk geceyi geçirdi. Bunun verdiği bir mutluluk, huzur var çünkü vatanda yaşamanın, vatanda gece herhangi bir dert, düşünce, problem olmadan uyumanın ayrı bir mutluluğu var. Bununda halkımızın konuşmalarından anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu iş başlamıştı ve bugün 5. kafilede bu kardeşlerimizi hem gördük, hem ziyaret ettik ve duygularını almak için burada bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."



İğneden ipliğe, şampuandan deterjana, kahvaltılıktan ekmeğe kadar her türlü malzemenin evlere konulduğunu ifade eden Uçar, şunları kaydetti:



"Bu göç, cumhuriyet tarihinin en organizasyonlu ve kapsamlı bir göçü. Neden? Çünkü sadece evler alınmıyor. Evlerin iç donanımı yapılıyor. Halkımızın ihtiyacı olan her türlü malzeme alınarak evlere yerleştiriliyor. Aynı zamanda halkımız gelmeden bir gün önce ihtiyaç malzemeleri bulaşık deterjanından tutun gıda malzemesine kadar her şey bulunmakta. Halkımız geldiği an buzdolabından her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde malzemeler konuldu. Bunu gerçekten başka bir devletin yapması da mümkün değil."



Son kafilede Erzincan'a gelerek kendileri için hazırlanan evlere yerleşen 3 çocuk annesi Ahıska Türkü Gülbahar Bahar Aslanov, vatanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Dün biz kendi vatanımıza geldik. İyi bir gece geçirdik. Çocuklarımızın her şeyi vardı. Evler çok güzel. Teşekkür ediyoruz." dedi.