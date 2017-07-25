Ağrılarından ameliyatsız yöntemle kurtuluyorlar

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) bünyesinde hizmet veren ağrı polikliniğinde fıtık, diz ve bel ağrıları olan hastaların ameliyat edilmeden şifa bulduğu bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 1 yıl önce açılan ağrı polikliniğinde fıtık, diz ve bel ağrıları gibi çeşitli şikayetleri bulunan hastaların ameliyatsız tedavi edildiği belirtilerek ağrılarından kurtulmak isteyen hastaların polikliniğe yoğun başvuru yaptığı aktarıldı.



Açıklamada, ifadelerine yer verilen poliklinik sorumlusu Uzman Dr. Hasan Yüce, şiddetli ağrıları olan hastalara önce ilaçlı sonra girişimsel olarak ifade edilen enjeksiyon tedavisi uygulayıp tedavi yaptıklarını aktararak şöyle devam etti:



"Bize müracaat eden hastalarımıza kısa süre sonra uyguladığımız tedavilerde başarı sağladık. Bu da ağrılarından şikayetçi olan vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Son 6 ayda hasta yoğunlukları arttı. Tedavi sonrası fayda gören vatandaşların tavsiyesi sonrası kliniğe müracaat fazlalaştı."



Yüce, genellikle kadınların diz, erkeklerin ise bel ağrıları gibi şikayetlerle geldiklerini ifade ederek hastaların genellikle ameliyat olmak istemediğine dikkati çekti.



Hastanın hikayesini dinledikten sonra muayene ettiklerini, röntgen veya diğer görüntüleme cihazlarıyla rahatsızlığın tespitinden sonra tedavi yöntemini konuştuklarını anlatan Yüce, şunları kaydetti:



"Biz önce ilaçlı tedavi yöntemini uyguluyoruz. Verdiğimiz ilaçlarla hastamızı belirli bir süre takip ediyoruz. Eğer hastanın ağrı şikayeti geçmiyorsa bu kez enjeksiyon yöntemini uyguluyoruz. Ağrı olan bölgeye girişimsel tedavi de denilen yöntemle müdahale ediyoruz. Bu tedavi yönteminin faydası yüzde 70-90 arasında. Sağlık Bakanlığımıza ve hastane yönetimimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."