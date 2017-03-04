Ağrı'daki 'ByLock' operasyonunda 21 tutuklama

Ağrı merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinden 21'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 25 Şubat'ta 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında, adreslerinde bulunamayan 4 zanlının da arandığı kaydedildi.