Ağrı'da yüksek kesimlere kar yağdı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.



Günlerdir devam eden sağanağın yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bırakmasıyla birlikte 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.



İlçede yaşayan vatandaşlardan Memiş Bayram, "Yaklaşık 4 gündür sağanak yağış etkili oluyor. Bu sağanak yağışlar yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü." diye konuştu.