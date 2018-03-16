Ağrı'da, terör operasyonu
Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların üzerinde çok sayıda örgütsel doküman ve çeşitli malzeme bulundu.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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