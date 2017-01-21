Ağrı'da terör operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonun devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tendürek Dağı bölgesinde 19 Ocak'ta operasyon başlatıldığı ve teröristlerin muhtemel barınma yerlerine yönelik faaliyetin sürdüğü belirtildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların süreceği ifade edilen açıklamada, hava destekli operasyonlarda 4 tabur asker ve geçici köy korucularının da yer aldığı kaydedildi.