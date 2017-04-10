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10 Nisan 2017 08:10 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2017 08:14

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Ağrı-Erzurum karayolunda aksamalar yaşandı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından, Ağrı-Erzurum karayolunun Saç Dağı ve Sarıcan geçidinde, araç sürcüleri ilerlemekte güçlük çekti.

AĞRI'DA KAR YAĞIŞI

Öte yandan, nisan ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan, Mehmet Leylek yaptığı açıklamada, bu mevsimde ilk defa bu kadar karın yağdığını belirterek, "Nisan ayında 10  dakikada ilk defa bu kadar kar yağışına şahit oldum. Allah sonunu güzel eylesin." diye konuştu

Etiketler: karağrı


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