Ağrı'da doğalgaz sevinci

EPDK tarafından Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesi, Ağrılılar tarafından sevinçle karşılandı.

Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde doğalgaz dağıtımı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen lisans ihalesi, Ağrılıları sevindirdi.



Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan, söz konusu ihalenin yıllardır doğalgaza kavuşmayı bekleyen Ağrılıları memnun ettiğini söyledi.



Alpaslan, kentte, 8 yıl boyunca sabit, 8 yıl sonrasında ise EPDK’nın ülke genelinde hesaplayacağı tarifeler üzerinden kullanılacak doğalgazın dağıtım ihalesine en düşük teklifi, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin verdiğini hatırlattı.



Kente doğalgazın ulaştırılmasıyla sanayi yatırımlarının artacağını ifade eden Alpaslan, şöyle devam etti:



"Doğalgazın gelmesiyle vatandaşlarımız kömür derdinden kurtulacak, hava kirliliğini minimum düzeye indireceğiz. Ayrıca özellikle sanayi sektöründe önemli gelişmeler kaydedilecek. Doğalgazla azalan maliyetler ürün fiyatlarına yansıyacak. Doğalgazın Ağrı’ya ulaşmasında emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimize ve Valimiz Musa Işın'a teşekkür ediyoruz. Hem doğalgaz kullanan il sayısı 76'dan 78'e yükselmiş hem de ilk defa dolar endeksli yapılan bir devlet ihalesi TL üzerinden yapılmıştır."



"AĞRILILARIN BEKLEDİĞİ MÜJDEYDİ"



Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Bulut da Ağrı'ya doğalgaz getirilmesinin geciktiğini belirterek, "Doğalgazın gelmesi durumunda özellikle sağlık anlamında hava kirliliğinden büyük oranda kurtulacağız. İstihdam konusunda ise doğalgazla iş adamlarının Ağrı'ya bakış açılarının değişeceğini düşünüyoruz. Ağrılıların beklediği müjdeydi." dedi.



"FİYAT KONUSUNA DA ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"



Esnaf Fatih Kösedağ da doğalgaz dağıtım ihalesini yıllardır beklediklerini söyledi.



Ağrı'nın doğalgazın en çok ihtiyaç duyulduğu yerlerin başında geldiğini ifade eden Kösedağ, "Doğalgaz borularının İran'dan gelip Ağrı üzerinden batıya geçmesi ve bunu kullanmamamız bizi üzüyordu. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin gayretleriyle, gecikmiş olsa da bu sorun halloldu." dedi.



Kösedağ, doğalgazın kent için ekonomik anlamda da faydalı olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bütün binaların doğalgaza geçişi ekonomiyi de canlandıracaktır. Halkımız doğalgazla rahatlığa kavuşacak. Hava kirliliğinin bir nebze de olsa önüne geçilecek. Batı ile buraları kıyaslarsak buranın kış şartları ağırdır. Hava eksi 30 eksi 40'ları görüyor. Doğalgazın faturaya yansıması yarı yarı olursa daha iyi olur. Batıda bu ayda 200 lira fatura geliyorsa burada bin lira gelir. Fiyat konusuna da çözüm bulunması gerekiyor."



"BİZE BÜYÜK BİR AVANTAJ OLACAK"



Esnaf Celal Bulut ise doğalgazın gelmesinin Ağrı için müjde olduğunu söyledi. Bulut, şöyle devam etti:



"Doğalgaz hayatımızın birçok alanında kolaylıklar sağlayacaktır. Türkiye'de pekçok ilde vatandaşlar faydalanıyor biz niye faydalanmayalım? Biz zor şartlar altında yaşayan insanlarız. Bu nedenle bize çok katkısı olacak ve çok memnunuz. Bir tüp 75 lira. Ağrı'da eksi 35 dereceyi bulan soğuklarda ısınma ve yakıtta büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Doğalgaz bunların önüne geçerek bize büyük bir avantaj olacak."



Vatandaşlardan Ömer Adıgüzel de sert iklime sahip Ağrı için doğalgazın bulunmaz bir nimet olduğunu belirterek, "Doğalgazın gelmesi hem teneffüs edeceğimiz hava acısından güzel hem de ısınma acısından değerlendirdiğimizde çok avantajlı olacak." diye konuştu.



Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde doğalgaz dağıtımı için EPDK tarafından düzenlenen ve ilk kez Türk lirası cinsinden yapılan ihaleye 5 şirket teklif vermiş, kilovatsaat başına 4,460 kuruşla en düşük teklifi sunan şirket, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. olmuştu.