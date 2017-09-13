Ağrı'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’nın Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı’nın güneyinde bulunan Keçitepe bölgesindeki dağlık alanda erzak ve mühimmat temin etmekte olan terör örgütü PKK üyesi 5 terörist tespit edildi.



Teröristlere yönelik yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.