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13 Eylül 2017 14:57 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2017 14:59

Ağrı'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’nın Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı’nın güneyinde bulunan Keçitepe bölgesindeki dağlık alanda erzak ve mühimmat temin etmekte olan terör örgütü PKK üyesi 5 terörist tespit edildi.

Teröristlere yönelik yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

Etiketler: operasyonağrıterör


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