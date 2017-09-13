Ağrı'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı’nın Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı’nın güneyinde bulunan Keçitepe bölgesindeki dağlık alanda erzak ve mühimmat temin etmekte olan terör örgütü PKK üyesi 5 terörist tespit edildi.
Teröristlere yönelik yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.