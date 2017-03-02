Ağrı sokaklarında temizlik seferberliği

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ağrı Belediyesi ekiplerince çöp yığınları kaldırılırken, cadde ve sokaklarda biriken karlar kamyonlarla yerleşim alanı dışına taşınıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ağrı Belediyesi, cadde ile sokaklarda kar ve çöp temizleme çalışmalarına başladı.



Görevden alınan Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın yerine vekaleten Vali Musa Işın'ın görevlendirilmesinin ardından, erken saatlerden itibaren belediye, özel idare ve karayolları ekiplerince cadde ile sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor.



Ekipler, kentin giriş ve çıkışlarında, cadde ve sokaklarda biriken kar ile çöp yığınlarını kamyonlarla yerleşim alanı dışına taşıyor.



Yavuz Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Çınar, temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok ekip bir anda temizleme çalışmasına başladı. Başta Valimiz Işın olmak üzere tüm ekibe mahallem adına teşekkür ederim." dedi.