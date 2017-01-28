Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede Ağrı merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında öğretmen, polis, subay, esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 28 kişiyi gözaltına aldı.



Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri öğrenildi.