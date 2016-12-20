Ağrı eksi 34

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 34 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde ise gece aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesinin beklendiği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 34, Erzurum ve Ardahan'da 26, Kars'ta 29, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 18 derece ölçüldü.



Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında ölçüldüğü, Iğdır'da 5, Erzincan'da 6, Ardahan'da 16, Ağrı'da 19, Kars'ta 14 ve Erzurum'da 15 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 56, Erzurum'da 30, Kars'ta 12, Iğdır'da 10 ve Ardahan'da 20 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA