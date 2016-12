Ağırlıkları 42 günde 62 katına ulaşıyor

Yaklaşık 40 gram ağırlığıyla kümeslere giren civcivler, 42 günün sonunda yaklaşık 2,5 kilograma ulaştıktan sonra beyaz et tüketimine sunuluyor.

Tavuk kümeslerine yaklaşık 40 gramken getirilen civcivler, 42 günün sonunda ağırlıklarının 62 katı olan 2,5 kilograma ulaştıktan sonra kesime gönderiliyor.



Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, Türkiye'de yılda 2 milyon 150 bin ton civarında piliç eti tüketildiğini belirterek, bunun 500 bin tonunun Balıkesir'den karşılandığını söyledi.



Duran, Balıkesir'in piliç eti üretiminde Türkiye'de ilk üç arasında yer aldığını vurgulayarak, ilin birçok ilçesinde kurulan kümeslerde üretimlerin sağlıklı bir şekilde yapıldığını anlattı.



Piliç etinin sofraya kolay ulaşmadığını, civcivden tavuğa üretimin çok hassas olduğunu dile getiren Duran, "Yumurtadan çıkan bir civciv, 37-42 gram arasında bir ağırlıkta çiftliklere, kümeslere gidiyor. Ortalama ağırlığı 40 gram olarak hesap edersek, 42 gün sonra 2,5 kilograma ulaşıyorlar. Yani ağırlıkları 42 günde 62 katına ulaşmış oluyor. Biz üreticiler, civcivleri piliç eti tüketimine hazır hale getirmek için onların en iyi şekilde gelişimini tamamlayacağı şartları sağlıyoruz. Kümeslerde iç ısının en az 33 derece olması gerekiyor. Bu şekilde 40 güne kadar her hafta yarımşar derece düşürerek. Üretim yapıyoruz. Bu civcivlerin bahsettiğimiz optimum şartlara gelebilmesi için yediği yemden içtiği suya durduğu kümese kadar her şey uygun olmalı." diye konuştu.



Üretimlerini yaptıkları firmalardan her hafta kontrol için görevliler geldiğini belirten Duran, hayvanların 35. gününde kesim planını gerçekleştirdiklerini anlattı.



TAVUK SEKTÖRÜ SIKI DENETLENİYOR



Tavukçuluk sektörünün her türlü denetimden geçtiğini, her vatandaşın gönül rahatlığıyla piliç eti tüketebileceğini ifade eden Duran, şunları kaydetti:



"Civcivler yumurtadan çıktığı gün gıda tarım ve hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerinden sağlık raporuyla çiftliklere gelirler. Her hafta hem müdürlüklerin hem de şirketin ilgili görevlileri gelerek kontrollerini yaparlar. Kesim öncesi de sağlık raporu alınıyor. Kesimhanelerde kontroller yapılıyor bununla da kalmıyor market zincirlerinde kontroller devam ediyor. O anlamda sağlıklı bir üretim yapıyoruz. Bu kadar denetime tabi tutulan sektör bilmiyorum. Bu bağlamda denetime güvenerek vatandaşlarımızın haftada 3 sefer tavuk eti yemelerini tavsiye diyorum."



Türkiye'de kişi başı yıllık kanatlı eti tüketiminin 20 kilogram civarında olduğunu belirten Duran, gelişmiş ülkelerde bu oranın çok daha yükseklere çıktığını aktardı.



En ucuz protein olan tavuk etinin daha fazla tüketilebileceğini dile getiren Duran, ayrıca Rusya ve Ortadoğu pazarlarına ihracatla sektörün büyüyebileceğini istihdam sağlayabileceğini söyledi.

